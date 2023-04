Galtier accusato di razzismo: il Psg pensa al clamoroso esonero

Le accuse sono gravi e proprio per questo il Psg ci vuole vedere chiaro. Già a settembre c’era il sentore che sotto sotto ci fosse qualcosa di grosso. Julien Fournier, ex ds del Nizza e per tre mesi, nel 2022, Global Sports Director del Parma, aveva lanciato una prima frecciata al suo ex allenatore, Christophe Galtier, parlando dei loro litigi in Costa Azzurra: «Se spiego i veri motivi per cui abbiamo litigato, non entrerà più in uno spogliatoio, né in Francia né in Europa». L’attuale allenatore del Psg s’era fatto più o meno scivolare addosso le allusioni, bollandole come poco credibili viste il personaggio, ma ora i motivi per cui i due hanno litigato sono venuti alla luce durante un programma che va in onda in Francia su Rmc Sport: After-foot.

Razzismo e islamofobia

È stata presa in analisi una email inviata da Fournier ai vertici del Nizza l’anno scorso in cui raccontava di un episodio avvenuto nel suo ufficio con protagonisti Galtier e il figlio-agente dell’allenatore marsigliese. In pratica, l’attuale tecnico del Psg si lamentava con il suo direttore sportivo del fatto che in squadra ci fossero «troppi neri e musulmani» e che si doveva tener conto della realtà di Nizza. Nell’email indirizzata alla dirigenza, Fournier, parlando di Galtier, poi racconta: «Mi ha detto: “ Ieri sono andato al ristorante e tutti mi sono piombati addosso dicendo che abbiamo una squadra di neri . Julien, devi capire che qui siamo nella città di Jacques Médecin (ex sindaco di Nizza, noto per le sue posizioni razziste, nda) e la nostra squadra non corrisponde a ciò che vuole la gente, così come non corrisponde a me ” ». A quest a e-mail, verificata da Rmc Sport, Galtier ha risposto tramite il suo avvocato in una nota inviata all’AFP ammettendo di «aver appreso con stupore delle osservazioni offensive e diffamatorie di Fournier», di «contestarle con grande fermezza» e annunciando azioni legali nei confronti del suo ex direttore sportivo nella stagione 2021/2022.

Il Psg indaga

Il suo attuale club, il Paris Saint-Germain, ha intanto aperto un’indagine interna per verificare la veridicità o meno di queste affermazioni del loro allenatore, che risalgono comunque all’agosto del 2021, due mesi dopo esser stato ingaggiato dal Nizza. In caso di conferme, l’esonero - sostengono in Francia - sarà immediato. Gli stessi ultras del Collectif Ultras Paris (CUP), che assistono ai match nella Virage Auteuil, hanno diramato un comunicato in cui chiedono l’immediato licenziamento dell’allenatore nel caso in cui queste dichiarazioni fossero confermate dalle indagini messe in moto dal club. Galtier, tra l'altro, è stato ampiamente fischiato dagli stessi ultras prima delle ultime due partite al Parco dei Principi (ko contro Rennes e Lione). Si tratta comunque dell'ennesima tegola sul Psg, che stavolta cade a pochi giorni dalla decisiva gara in campionato di sabato sera contro il Lens, distante soltanto 6 punti dai parigini. Non vincere neanche la Ligue 1, dopo l'eliminazione in Coppa di Francia e agli ottavi di Champions, significherebbe disastro totale.