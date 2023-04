Ligue 1, Mbappé e Messi stendono il Lens: il Psg ipoteca il titolo

Cala il sipario sulla Ligue 1 2022/23 con il Psg che respinge l'ultimo assalto da parte del Lens, che sperava di portarsi a -3 dalla capolista e che invece rimbalza a -9, sconfitto 3-1 dalla squadra di Galtier. Match determinato dal rosso diretto ad Abdul Samed, che dopo soli 19 minuti lascia il Lens in inferiorità numerica, e dall'incredibile sequenza Mbappé, Vitinha, Messi, che in meno di 10 minuti, fra il 31' e il 40', chiudono il match. Nella ripresa il gol della bandiera ospite di Frankowski. Vittoria importante anche per il Rennes, che travolge il Reims 3-0 e sale al quinto posto: doppietta di Doku e rete dell'ex bolognese Theate.