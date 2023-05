"Messi, è finita con il Psg! Il padre ha comunicato la decisione"

Nuovi sviluppi sul caso Lionel Messi, sospeso per due settimane dal PSG dopo un viaggio non autorizzato in Arabia Saudita. Secondo quanto riportato dai media spagnoli, l'avventura dell'argentino a Parigi sarebbe da considerarsi conclusa, con il sette volte pallone d'oro che ha già preso la decisione di non rinnovare con il club francese. Si aprono dunque le porte per il futuro: rimangono le ipotesi Arabia, Mls e il clamoroso ritorno al Barcellona.