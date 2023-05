Ligue 1, il Lens batte il Marsiglia di Tudor e si prende il secondo posto

LENS (Francia) - E' il Lens a vincere lo spareggio per il secondo posto con il Marsiglia di Igor Tudor. La squadra di Haise si impone per 2-1 con le reti di Fofana e Openda, che rendono inutile l'acuto di Payet. Lens che si porta a -3 dal Psg capolista, che però non è ancora sceso in campo.