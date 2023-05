Psg, la decisione ufficiale su Messi dopo il viaggio segreto in Arabia

PARIGI (FRANCIA) - Clamoroso in casa Psg: Leo Messi è tornato ad allenarsi a Camp des Loges, una settimana dopo il suo viaggio in Arabia Saudita senza permesso. Come ha confermato sui social dalla squadra parigina, l'argentino si è allenato in data odierna con il resto della squadra, scongiurando così le due settimane di sospensione dagli allenamenti e la sospensione dello stipendio imposta dal Psg.