Bufera in Francia, sospeso un calciatore per misoginia: cosa è successo

ROMA - In Francia c'è una vicenda che sta facendo molto discutere. Il calciatore del Tolosa Zakaria Aboukhlal è stato infatti sospeso dal club, a causa di una dichiarazione misogina nei confronti della vicesindaca e assessora allo sport della città transalpina, Laurence Arribagé, durante i festeggiamenti per la vittoria della Coppa di Francia. Durante un incontro per celebrare la vittoria, la vicesindaco avrebbe chiesto ai giocatori di fare silenzio affinché potesse pronunciare il suo discorso, ma l'attaccante marocchino si sarebbe espresso con parole terribili: "Da dove vengo io, le donne non parlano così agli uomini". A riportare l'accaduto è stato RMC Sport. Il Tolosa ovviamente non ha preso bene l'accaduto e ha deciso di sospendere il calciatore, postando un breve comunicato sui social in cui fa riferimento a "gravi accuse" per giustificare la sanzione presa nei confronti del giocatore e dove spiega che il giocatore "non si allenerà con il gruppo" fino a nuove comunicazioni. Inoltre, il club francese ha precisato che non rilascerà ulteriori commenti, fino alla conclusione dell'inchiesta interna.