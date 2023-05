Ufficiale, Marquinhos rinnova il contratto fino al 2028 con il Psg

PARIGI - Durerà fino al 30 giugno 2028 l'avventura parigina di Marquinhos sotto la Torre Eiffel. Il difensore brasiliano ex Roma ha prolungato il suo contratto per altre cinque stagioni con il Paris Saint-Germain . Il club lo ha annunciato con un comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali social.

Psg-Marquinhos, avanti insieme fino al 2028. "Felice e orgoglioso, continueremo a fare grandi cose"

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Paris Saint-Germain ha annunciato "di aver concordato un'estensione del contratto con Marquinhos. Il difensore brasiliano, 29 anni, continuerà il suo viaggio con i Rouge-et-Bleu fino al 30 giugno 2028". Queste le prime parole di Marquinhos dopo il prolungamento del contratto: "Sono felicissimo e oroglioso di firmare un prolungamento del contratto. Sono convinto che continueremo a fare grandi cose insieme negli anni a venire".

Psg-Marquinhos fino al 2028, il presidente Al-Khelaifi: "Il suo talento e la sua esperienza sono eccezionali"

Il comunicato ufficiale del Psg riporta anche le parole del presidente e amministratore delegato del club francese, Nasser Al-Khelaifi: "Siamo molto felici che Marquinhos abbia prolungato la sua avventura con la famiglia del Paris Saint-Germain. Ricordo quando è entrato a far parte del club all'età di 19 anni. Fin dal primo giorno ha mostrato grande dedizione e spirito vincente, lottando sempre per la maglia del Paris Saint-Germain. Il suo talento calcistico, la sua esperienza e il suo impegno per il club sono eccezionali. So che avremo molti più successi insieme".