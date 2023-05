Psg, Sergio Rico ancora grave. Il messaggio toccante della moglie

ROMA - Continuano a destare preoccupazione le condizioni di Sergio Rico : il portiere del Paris Saint Germain è caduto da cavallo in Spagna qualche giorno fa riportando un trauma cranico ed è trasportato d'urgenza in elicottero in ospedale. Rico , infatti, dopo la vittoria del campionato si era recato al pellegrinaggio religioso del Rocìo: qui è stato sbalzato di sella da un cavallo imbizzarrito e le sue condizioni sono immediatamente apparse gravi.

Cosa ha scritto su Instagram la moglie di Sergio Rico?

Sergio Rico è tuttora in terapia intensiva presso l'ospedale Virgen de Rocìo, e le sue condizioni restano gravi. Tanto che, attraverso il proprio profilo Instagram la moglie di Rico, Alba Silva, ha espresso il proprio dolore e la propria apprensione per le condizioni di salute del marito con un toccante messaggio. Un post che lascia presagire un Rico tuttora in lotta tra la vita e la morte: "Non lasciarmi sola, amore mio, perché ti giuro che non posso, né so vivere senza di te. Ti aspettiamo vita mia, ti vogliamo tanto bene."