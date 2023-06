Tudor lascia il Marsiglia: "Saluto per motivi privati, non ho firmato con un altro club"

Marsiglia, l'addio di Tudor

Queste le sue parole: "Ciao a tutti, voglio ringraziare il presidente e tutti voi. È stato un onore lavorare all'interno di questo club, all'interno di questa famiglia con tifosi unici. A livello personale sono cresciuto. Lascio il club in una situazione migliore di quella in cui l'avevo trovato. Saluto per motivi privati e professionali, non ho firmato con un altro club e non ho litigato con nessuno. Penso che lavorare qui per un anno sia come lavorare per due o tre anni in un altro club. Ci ho pensato per un po' e ho preso questa decisione".

Le parole del presidente del Marsiglia

Anche il presidente del Marsiglia Pablo Longoria è intervenuto in conferenza stampa: "Abbiamo accettato e rispettato la scelta di Igor Tudor di non continuare l’avventura con noi a partire dal 30 giugno. Voglio ringraziare a titolo personale e di club Igor per l’ottimo lavoro che ha svolto con molto rispetto da entrambe le parti. Abbiamo analizzato la stagione e il resto, ha preso la sua decisione, la rispettiamo, siamo molto contenti del lavoro che ha fatto".