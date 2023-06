Psg, Messi saluta con una sconfitta. Il Lille di Fonseca in Conference League

Finale amaro per Messi al Psg , che lascia il Parco dei Principi nella sua ultima partita con una sconfitta e tra l' indifferenza del pubblico di casa. I parigini, già campioni di Francia, si fanno battere 3-2 in casa contro il Clermont nell'ultima giornata di Ligue 1 . A sbloccare la partita un altro giocatore pronto all'addio, ovvero Sergio Ramos . Non basta poi il raddoppio di Mbappé , gli ospiti riescono a ribaltare il risultato e vincere.

Beffato il Lille di Fonseca

Si chiude con un ko anche l'esperienza di Tudor al Marsiglia, sconfitto 1-0 sul campo dell'Ajaccio. Vittoria per il Lens, che batte 3-1 l'Auxerre e conclude la stagione secondo a meno uno dalla capolista Psg. Beffato il Lille di Fonseca, in Europa League ci va il Rennes grazie alla vittoria di 2-1 a Brest mentre la squadra dell'ex Roma, fermata 1-1 in casa del Troyes, giocherà nella prossima Conference League. Salvezza all'ultima giornata per il Nantes, che batte 1-0 l'Angers e chiude in quintultima posizione. Retrocesse quindi Angers, Troyes, Ajaccio e Auxerre.