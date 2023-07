Donnarumma rapinato, Psg ancora nel mirino: c'è uno schema sospetto

Donnarumma, ecco perchè il colpo subito è diverso dagli altri

Rispetto alle altre rapine (che venivano generalmente realizzate mentre i calciatori erano allo stadio per le partite), stavolta il colpo è stato realizzato mentre il calciatore e la sua compagna erano presenti. Donnarumma ha subito due colpi alla testa, prima di essere legato e sequestrato insieme alla sua compagna. In un comunicato l'agenzia Team Raiola afferma che lui e la compagna sono "sotto shock per quanto accaduto ma fanno di tutto per attraversare al meglio questa terribile prova". E ancora: "Gianluigi e la sua compagna collaborano con la polizia che ha aperto un'inchiesta. Non intendono fare ulteriori commenti. Grazie di rispettare la loro privacy in questo momento doloroso".