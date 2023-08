Ligue 1, il Lille di Fonseca beffa il Nizza al 94'

NIZZA (FRANCIA) - La stagione 2023-24 di Ligue 1 si apre con un pareggio all'ultimo secondo tra Nizza e Lille . La squadra allenata dall'ex Roma Fonseca raggiunge il pari al 94' per 1-1.

Fonseca, pareggio allo scadere

Il Nizza, in casa all'Allianz Riviera e allenato dall'italiano Francesco Farioli, ha sbloccato la partita al 19' con Gaetan Laborde. Poi, a pochi secondi dallo scadere, il colpo di testa di Bafode Diakité ha regalato un pareggio a Fonseca nella prima partita. 57 minuti in campo per l'ex Atalanta Boga.