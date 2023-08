Ligue 1, il Monaco cala il poker. Rennes a valanga sul Metz

Il Monaco cala il poker al debutto in Ligue 1 : la squadra del Principato vince 4-2 sul campo del Clermont che passa in vantaggio con Wieteska al 7'. Vanderson pareggia i conti al 26' e poi si scatena Ben Yedder che firma una doppietta al 43' e al 70'. Nel mezzo il momentaneo 2-2 di Muhammed Cham mentre è di Akliouche , al 93', la rete che sigilla i primi tre punti stagionali dei monegaschi.

Clermont-Monaco 2-4: tabellino e statistiche

Lens ko, Tolosa corsaro a Nantes

Nelle altre gare di giornata, spicca la vittoria casalinga del Brest che supera 3-2 il Lens grazie a un rigore trasformato da Del Castillo nel finale di gara. Vittoria in trasferta per il Tolosa che passa 2-1 alla 'Beaujoire' contro il Nantes, mentre finisce 2-2 Montpellier-Le Havre: protagonista del match è Adams, autore di una doppietta per i padroni di casa. Vola il Rennes che, nell'attesa di Matic, affonda il Metz con il punteggio di 5-1: tra i marcatori c'è anche il nome di Doku. Lo Strasburgo batte il Lione 2-1: succede tutto nel finale, Bellegarde e Mothiba in gol per i padroni di casa, Tagliafico segna l'inutile rete del 2-1.

Brest-Lens 3-2, tabellino e statistiche

Nantes-Tolosa 1-2: tabellino e statistiche

Montpellier-Le Havre 2-2: tabellino e statistiche

Rennes-Metz 5-1: tabellino e statistiche