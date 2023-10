La denuncia di Marcelino: “Gli ultras impediscono al Marsiglia di essere un grande club”

PARIGI (Francia) - Sette partite, poi le dimissioni. Il tecnico spagnolo Marcelino García Toral a distanza di un mese parla sull’Equipe del suo addio al Marsiglia puntando l’indice contro gli ultras che, secondo l’allenatore, avrebbero anche minacciato i dirigenti francesi. "Siamo arrabbiati, delusi e tristi - sottolinea l’ex allenatore del club marsigliese - c’avevamo messo tutto il nostro entusiasmo per sviluppare un progetto molto attrattivo in quello che pensavamo fosse un grande club. Ma quanto è successo dimostra che forse non è un club così grande come immaginavamo. A Marsiglia ci sono ultras che vogliono condizionare costantemente le attività, impedendo che il Marsiglia diventi un grande club".