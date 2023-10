Grosso, che flop a Lione: è ultimo in classifica

Era stato chiamato a risollevare le sorti una squadra in netta difficoltà, ma purtroppo non c'è riuscito. Fabio Grosso dopo l'exploit della scorsa stagione col Frosinone nel campionato cadetto, non è riuscito a dare la svolta che tutti cercavano al Lione in Ligue 1. Alla nona giornata di campionato infatti, i francesi non hanno mai vinto e sono sul fondo della classifica, nonostante una rosa che conta anche nomi di spicco. E ieri, come se non bastasse, è arrivato pure il ko contro il Clermont che ha scavalcato in classifica proprio la squadra di Grosso.