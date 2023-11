Marsiglia, il duro sfogo di Gattuso: ne ha per tutti

Due sconfitte e due pareggi nelle ultime quattro giornate in Ligue 1 , Gattuso non si sta e striglia il Marsiglia dopo l'1-1 in trasferta contro lo Strasburgo arrivato nel giorno del ritorno sulla panchina del Napoli di Mazzarri .

Strasburgo-Marsiglia 1-1, Gattuso: "Come è possibile non vincere i duelli?"

Come riportato da Ouest-France, l'ex tecnico degli azzurri subentrato a stagione in corso alla guida del Marsiglia ha commentato: "Mi assumo le mie responsabilità, ma non capisco perché giochiamo così bene nel primo tempo e così male nel secondo. Ho chiesto ai giocatori come fosse possibile non vincere i duelli, non arrivare sulle seconde palle e perde così tanti possessi. Sono amareggiato, mi aspetto di più, mi aspetto una reazione nelle prossime partite. Mi aspetto continuità e non prestazioni isolate".