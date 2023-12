REIMS (FRANCIA) - Il Reims supera 2-1 lo Strasburgo in un match valido per la 14a giornata della Ligue 1. I padroni di casa sbloccano la partita al 10' grazie al gol di Richardson e raddoppiano al 42' con Daramy. Nella ripresa gli ospiti provano a rientrare in gara, ma la rete di Gameiro arriva soltanto all'88' (su rigore) e non basta per la rimonta. Con questa vittoria il Reims raggiunge momentaneamente il Lille al quarto posto a 23 punti.