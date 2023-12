Grosso-Lione, tensione altissima: il tecnico chiede maxi risarcimento

Fabio Grosso non ha nessuna intenzione di fare sconti al Lione , club che lo ha esonerato lo scorso 30 novembre. Il tecnico italiano non ha nessuna intenzione di rescindere il proprio contratto con il club francese, valido fino al 2024, con opzione per un'altra stagione. Secondo la stampa francese, l'ex tecnico del Frosinone crede di aver subito un danno di immagine con il licenziamento e per svincolarsi pretenderebbe una cifra da 1,5-2 milioni di euro.

L'avventura di Grosso a Marsiglia

Grosso era subentrato a metà stagione a Laurent Blanc, ma non è riuscito a lasciare il segno. La sua esperienza verrà ricordata soprattutto per l'aggressione subita all'esterno del Velodrome di Marsiglia, quando il bus del club venne preso a sassate dai tifosi ospiti. Dalla risoluzione del contratto di Grosso dipende anche il futuro del suo successore Piere Sage, che al momento (come sottolinea il quotidiano Le Progres) non può ancora essere nominato come suo successore.