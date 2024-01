Clamoroso Nizza, Atal condannato per le frasi contro gli ebrei

Nizza, Atal condannato a 8 mesi di carcere

Atal è stato riconosciuto come colpevole per "incitamento all'odio per motivi religiosi" e condannato a 8 mesi di carcere e a una multa di 45.000 euro. Il video condiviso dall'ex Nizza invocava "una giornata nera per gli ebrei". Atal, che è attualmente con la sua nazionale per disputare la Coppa d'Africa, ha già fatto sapere che presenterà ricorso per la decisione.