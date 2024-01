Psg, Skriniar finisce ko: stagione a rischio, può operarsi

PARIGI - Potrebbe essere già finita la stagione per Milan Skriniar. L'ex difensore dell'Inter, fresco campione della Supercoppa di Francia vinta dal Psg contro il Tolosa, proprio durante quella partita è uscito al 71' per un infortunio alla caviglia. Un guaio fisico che ora potrebbe tenerlo lontano dai campi per molto tempo e che potrebbe obbligarlo a saltare il resto della stagione in corso. Secondo quanto riferiscono in Francia, Skriniar potrebbe sottoporsi a intervento chirurgico per risolvere il problema. Ancora tutto da valutare, ma l'infortunio appare davvero serio.