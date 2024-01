Ligue 1, Sebas gela Gattuso al 92': lo Strasburgo rallenta il Marsiglia

MARSIGLIA (FRANCIA) - Rallenta il Marsiglia di Gennaro Gattuso: nell'anticipo della 18ª giornata di Ligue 1, i 'Focesi' non danno continuità al successo in Coppa di Francia e vengono fermati sul pareggio (1-1) all'Orange Velodrome dallo Strasburgo. I padroni di casa si erano portati in vantaggio dopo appena 3' di gioco con Gigot ma si sono fatti raggiungere nel finale dagli ospiti, a segno con Sebas al 92'. Un pareggio che rallenta la corsa Champions di Gattuso, quinto a quota 28 punti e a -3 dal Brest quarto che domenica avrà con il Montpellier la ghiotta occasione per allungare.