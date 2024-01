Ligue 1, Nizza di Farioli ko a Rennes. Monaco travolto

RENNES (FRANCIA) - Cade ancora il Nizza di Francesco Farioli. I rossoneri, allenati dal tecnico italiano, cadono 2-0 sul campo del Rennes e incassano la terza sconfitta consecutiva fuori casa in Ligue 1: a 'Roazhon Park', nel match valido per il 18° turno, decidono le reti di Bourigeaud su calcio di rigore al 31' e di Kalimuendo al 54' su assist di Le Fee. Un ko pesante per il Nizza che rimane inchiodato al secondo posto, a quota 35 punti. Il Psg, che domani (domenica 14 gennaio), vola a Lens, ha la ghiotta occasione di allungare in vetta.