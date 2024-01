Ligue 1, tutto facile per il Psg con il Lens. Tris del Lille, Lione ko

LENS (FRANCIA) - Dopo aver travolto con ben nove reti il Revel in Coppa di Francia il Psg vince anche in campionato battendo per 2-0 il Lens. Il primo squillo è dei padroni di casa che hanno la chance di passare in vantaggio grazie al calcio di rigore conquistato Elye Wahi, atterrato in area da Danilo Pereira. Occasione sprecata da Frankowski che dal dischetto sbaglia. Al 30' arriva il vantaggio del Psg: assist di Mbappé e rete di Barcola che firma il vantaggio. Nella ripresa il Psg cerca ripetutamente il raddoppio, approfittando anche dell'espulsione di Gradit, che arriva nel finale grazie a Mbappé che sfrutta in modo perfetto il passaggio filtrante di Dembélé. Grazie a questo successo la squadra di Luis Enrique allunga ancora in testa alla classifica e ora è a +8 dal Nizza secondo.