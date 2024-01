Ligue 1, Lione ancora ko: vince il Rennes per 3-1

LIONE (FRANCIA) - A Lione vince il Rennes per 3-2. Primo tempo con gli ospiti avanti con la doppietta di Terrier e la rete di Doué. La squadra di Sage si sveglia troppo tardi: rete di Henrique Silva e di Lacazette nella ripresa, ma il pareggio non arriva mai. Per l’ex squadra di Fabio Grosso la classifica rimane difficile. Secondo ko di fila e terzultimo posto in classifica. Dopo le tre vittorie di fila sul finire del 2023 il Lione ha ricominciato l’anno con due match e due sconfitte (6 reti incassate totali). La missione salvezza rimane sempre difficile.