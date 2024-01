La furia di un ex: "Psg senza riconoscenza per i grandi del passato"

Non è un buon momento tra Luis Fernandez e il Paris Saint Germain. Tra le parti sono nate delle polemiche non di poco conto, sfociate in un attacco diretto nei confronti della dirigenza. Fernandez ha scritto la storia del Psg, vincendo sia da calciatore che da allenatore, prima dell'avvento degli sceicchi alla guida del club. Basti ricordare, per esempio, i tre trofei vinti dal 1994 al 1996 da tecnico, tra cui la Coppa delle Coppe, al termine della finalissima con il Rapid Vienna. Tanti anche i suoi successi da calciatore, tra i quali il primo titolo francese del Psg, nel 1986 oltre all'Europeo con la Francia nel 1984.