Ligue 1, il Rennes vince contro il Montpellier. Colpo Lens

ROMA - Il Rennes ha battuto 2-1 il Montepellier nell'incontro valido per la 20esima giornata di Ligue 1. Padroni di casa a segno con Terrier e il rigore di Kalimuendo, per gli ospiti rete di Savanier. In classifica Rennes a quota 28 punti, Montpellier fermo a 19. La squadra di Stephan, dopo la vittoria di oggi, si rilancia per un posto in Europa. Nono posto e zona europea a 4 lunghezze. Messaggi chiari al Milan, prossimo avversario in Europa League (15 febbraio a San Siro).