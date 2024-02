“Mbappé sopravvalutato e inutile”: l’incredibile attacco in Francia

Booba contro Mbappé: l'attacco

Mentre i media, una volta ascoltata la traccia, cominciavano a riportare le sue parole (non mancano accuse pesanti anche nei confronti dell'ex difensore della nazionale transalpina), Booba ha rincarato la dose attraverso il account Instagram precisando: "Kylian Mbappé, non è uno scontro, sei sopravvalutato e inutile. Sei uno strumento del sistema. Vai al Real Madrid per imparare a fare la bella vita con Vinicius. Buona fortuna".