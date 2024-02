Ligue 1, pari tra Marsiglia e Metz. Gattuso in 10 per più di un'ora

Pareggio nel match di Ligue 1 giocato tra Marsiglia e Metz. Le due squadre ottengono un punto a testa, con Gattuso che è stato costretto a giocare gran parte della partita in inferiorità numerica a causa dell'espulsione rimediata da Gigot dopo trentuno minuti di gioco. Nonostante l'uomo in meno, il Marsiglia è passato in vantaggio al 56' con Moumbagna. La rete del Metz è arrivata cinque minuto dopo con Udol.