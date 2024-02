"Da Osimhen a Leao, gli obiettivi del Psg per il dopo Mbappé"

Ha fatto rumore l'annuncio dell'addio di Mbappé al Paris Saint Germain. Il fuoriclasse francese lascerà Parigi al termine della stagione, con possibile destinazione Real Madrid per la prossima annata. Nel frattempo, il club guidato da Al-Khelaifi è già al lavoro per cercare di sostituire l'attaccante. Sul taccuino della dirigenza ci sono tanti nomi di spicco per rafforzare la squadra e per puntare alla vittoria della Champions League.