Marsiglia, una ex stella della Francia si candida per la panchina

La panchina di Gennaro Gattuso fa gola. Nella prima parte dell'intervista realizzata da La Zone, disponibile su Youtube, Samir Nasri , ex centrocampista dell' Olympique Marsiglia , ha parlato a lungo dei suoi progetti per il futuro. L'ex giocatore dell' Arsenal e della nazionale francese ha risposto a sei domande e nel corso della chiacchierata è venuto fuori che un giorno vorrebbe allenare l'OM. La squadra della sua città.

Nasri e la panchina dell'OM

Nasri ha spiegato: “Mi piacerebbe allenare lì. Non credo che tra un anno sarò pronto, meglio partire dalle giovanili dove si può imparare e sbagliare. Però, sì: allenare l'OM è qualcosa che è nella mia testa ". Le parole non hanno lasciato indifferenti i tifosi del club francese che sono legati da ottimi ricordi a Nasri nel corso della sua esperienza da calciatore al "Velodrome". Non a caso il suo addio al calcio è arrivato proprio a Marsiglia.