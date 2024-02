Ligue 1, il Nizza di Farioli cade a Lione: decide Mangala

LIONE (FRANCIA) - Seconda sconfitta consecutiva per il Nizza, battuto 1-0 in trasferta dal Lione. Gli uomini di Farioli mettono così a serio rischio il secondo posto alle spalle del lanciatissimo Paris Saint Germain (a quota 50 punti). Il Monaco domenica affronterà il Tolosa in casa e in caso di successo ci sarà il sorpasso. Grazie a questo successo, il Lione si porta invece all'undicesimo posto, con 25 punti.