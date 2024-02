Gattuso esonerato dal Marsiglia: è ufficiale. La nota del club

Gennaro Gattuso non è più l'allenatore del Marsiglia. La notizia era nell'aria, dopo i recenti risultati negativi che hanno fatto sprofondare la squadra al nono posto della classifica di Ligue 1. Per Gattuso è stata fatale la sconfitta maturata col Brest, decisa da un gol di Lees-Melou. L'ultimo acuto del Marsiglia risale allo scorso 7 gennaio, quando in Coppa di Francia ha vinto in casa del Thionville. Nel mezzo, quattro pareggi e tre sconfitte.