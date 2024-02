Dopo la vittoria del Lione sul campo del Metz, nell'anticipo del venerdì, la 23a giornata della Ligue 1 prosegue con il successo esterno del Nantes , che batte a domicilio il Lorient . Decisiva la rete di Castelletto , difensore francese figlio di papà friulano e madre camerunense. Tre punti importantissimi in chiave salvezza .

Ligue 1, il Nantes vince lo scontro salvezza con il Lorient

Dopo un primo tempo soporifero, caratterizzato dalla tensione che solo gli scontri salvezza sanno regalare, il Nantes pesca il jolly con Jean-Charles Castelletto, bravo a trafiggere Mvogo al minuto 49. Il centrale difensivo gialloverde finalizza nel migliore dei modi l'assist di Simon, consegnando alla formazione allenata da Gourvennec l'intera posta in palio. Tre punti pesantissimi per la corsa salvezza, con il Nantes che stacca proprio il Lorient in classifica, portandosi a quota 25.