Ligue 1, trionfo Nizza: Lens battuto e quarto posto in classifica

Capolavoro del Nizza di Farioli , che nella 26ª giornata di Ligue 1 si impone 3-1 in casa del Lens . Decisiva la doppietta di Moffi e il gol di Thuram . Vittoria importantissima per il Nizza, che grazie a questi tre punti scavalca Lille e proprio il Lens prendendosi il quarto posto con 43 punti , infiammando la lotta alla Champions League.

Lo Strasburgo vince lo scontro salvezza

Nell'altra partita della giornata lo Strasburgo si impone per 3-1 in casa del Nantes. I gol ospiti di Gameiro e doppietta di Emegha. Non basta ai padroni di casa la rete di Comert. Tre punti preziosissimi in chiave salvezza per lo Strasburgo