Portiere del Lens sniffa una sostanza misteriosa, tifosi increduli: di che si tratta

ROMA - Un video di Brice Samba è diventato virale sui social negli ultimi giorni. Il portiere inala una sostanza e subito dopo reagisce con uno sguardo scioccato. Che cosa ha inalato si chiedono le persone tra i vari commenti? L’episodio è avvenuto durante il match tra il Lens e il Nizza. La società francese ha fatto subito chiarezza spiegando la situazione: il portiere ha inalato un semplice spray per agevolare la respirazione. Si tratta infatti di un decongestionante delle vie aeree che tutte le persone usano quando sono raffreddate. Insomma, nessuna sostanza particolare o sali di ammonio (profumi che danno una scarica di adrenalina non considerate dopanti), diventati “famosi” per essere stati utilizzati dai calciatori russi al Mondiale del 2018.