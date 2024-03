Fonseca, futuro in bilico: "Non so se allenerò ancora il Lille"

Il futuro di Fonseca: "Non so se allenerò il Lille in estate"

La prossima estate, la Francia di Thierry Henry si giocherà in casa la possibilità di vincere una storica medaglia d'oro alle Olimpiadi. Tra luglio ed agosto, però, gli allenatori dei club sperano di avere gran parte della rosa a disposizione, per preparare al meglio la nuova stagione, senza particolari intoppi. Non tutti, infatti, sono d'accordo a lasciar andare giovani talenti o, addirittura, "fuoriquota" in nazionale. Un po' in controtendenza Paulo Fonseca, tecnico che ha aperto le porte del Lille al ct Henry, nonostante le ombre che accompagnano il suo futuro: "Si dovrà discutere, sicuramente, con i vari dirigenti delle squadre francesi. Per me, sarebbe positivo se avessimo due o tre giocatori alle Olimpiadi, questa è la sensazione che ho. È sempre positivo avere tre giocatori che giocano per la Francia. Non so se sarò l'allenatore del Lille in estate. Se fosse così, per me sarebbe più difficile. Ma per i giocatori sarebbe molto positivo", ha ammesso l'ex Roma.

Adesso, il Lille è chiamato a concentrarsi sul presente, con una qualificazione alla prossima Champions League ancora alla portata degli uomini di Fonseca. Domani la sfida al Lens, mai una partita banale: "Sentiamo la pressione, - ha ribadito l'allenatore portoghese - ma è la pressione che vogliamo avere in questo momento della stagione. Vogliamo avere l'opportunità di essere in quel posto. È un derby ma anche una partita importante per la classifica. Questo è il caso di entrambi i club. È meraviglioso avere l'opportunità di giocare questa partita davanti a un pubblico tutto esaurito, con i nostri tifosi. Sarà un'atmosfera magnifica. Poi abbiamo anche la pressione dei tre punti. E questa è una pressione che vogliamo continuare ad avere".