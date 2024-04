Ligue 1: il Psg pareggia nel finale. Mbappé subentra, Donnarumma in panchina

Ligue 1: il Psg pareggia nel finale, 1-1 tra Lens e Le Havre

Allo "Stade Bollaert-Delelis", succede tutto nel secondo tempo. Il Lens, a cui viene prima annullato un gol per una posizione di off-side di Sotoca, trova il vantaggio al minuto 58 con Frankowski, bravo a sfruttare l'assist del neoentrato El Aynaoui. La partita diventa piuttosto nervosa, fino al calcio di rigore realizzato da Sabbi, che pareggia i conti e consente al Le Havre di muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive. Nell'anticipo serale, gara non facile per il Psg di Luis Enrique, sotto al termine dei primi 45 minuti contro il Clermont: al 32', Keita batte il portiere di casa Tenas, oggi preferito a Gigio Donnarumma. All'alba dell'intervallo, il Var annulla il gol del possibile pari a Mayulu, spegnendo l'entusiasmo del Parco dei Principi. Nella ripresa, arriva il momento di Kylian Mbappé, inserito al 67' dall'ex allenatore di Roma e Barcellona: buono l'impatto sul match del fuoriclasse francese, che consegna a Gonçalo Ramos il pallone del definitivo 1-1. I capitolini evitano il tonfo interno e si portano momentaneamente a +13 sul Brest. In Francia, continua a far discutere l'ampio turnover di Luis Enrique, con un occhio alla Champions League.