Ligue 1, tre punti per Lione e Monaco. Vittoria anche per Montpellier e Brest

Nel ventottesimo turno di Ligue 1 spicca la vittoria del Brest sul Metz per 4-3 . I bretoni avevano portato la partita sul 4-1, ma la doppietta di Mikautadze nel finale ha fatto vivere dieci minuti fuoco ai tifosi sugli spalti. Tre punti anche per il Montpellier , che ha superato 2-0 il Lorient grazie ai gol di Savanier e dell'ex Torino Karamoh .

Ligue 1: Monaco di corto muso, rimonta Lione

Vittoria di misura, invece, del Monaco contro il Rennes: 1-0 con la rete decisiva di Akliouche e match terminato con un rosso per squadra. Decisamente meno emozioni in Tolosa-Strasburgo e Reims-Nizza, entrambe terminate 0-0. In conclusione, nell'ultimo match domenicale, il Lione ha superato in rimonta il Nantes per 3-1 in trasferta.