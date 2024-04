Il Psg vince 4-1 a Lorient: Donnarumma miracoloso, Dembélé e Mbappé letali

Ventesima vittoria stagionale in Ligue 1 per il Psg : 4-1 in trasferta al Lorient e momentaneo +14 sul Monaco (impegnato alle 21 sul campo del Lilla ) . Colpita e affondata la penultima forza del campionato, che ha provato a fare il possibile per mettere in difficoltà la corazzata di Luis Enrique , semifinalista in Champions League , prima di alzare bandiera bianca.

Super parata di Donnarumma per blindare il risultato

Dembélé si è confermato in stato di grazie sbloccando la partita su assist di Mayulu al 19': mancino vincente. Poco prima Laporte si era visto neutralizzare un colpo di testa da Donnarumma, autore di un grande intervento al 31' su un'altra incornata: di Bakayoko. Il risultato era già sul 2-0 perché Mbappé non aveva perdonato al 22' capitalizzando un invito a concludere di Nuno Mendes.

Il Paris vola con Dembélé e Mbappé

Vivace anche la ripresa con Dembélé che ha approfittato di Mbappé in veste assist man per firmare la sua doppietta personale al 60'. Bamba su cross di Mendy ha provato a riparire il giochi al 73', ma il Psg non si è scomposto portando a casa l'intera posta in palio. Mbappé ha chiuso i conti al 90' fissando il risultato sul 4-1 finale, innescato da Kolo Muani. La palla passa, come detto, al Monaco. Alle 21 è in programma anche Marsiglia-Nizza: sfida importantissima in chiave Europa. Il Nizza è quinti a 47 punti, il Marsiglia nono a 40 (-6 dal Lens sesto).