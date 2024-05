Mbappé contro Bolt: il francese ha accettato la sfida sui 100 metri

Mbappé risponde Bolt: "Correre i 100 metri con lui? Perché no?

La risposta del calciatore del Paris Saint-Germain non si è fatta aspettare e duranta un evento promozionale co-organizzato da Nike e dalla sua fondazione "Inspired By KM" ha commentato così le parole dell'ex velocista giamaicanp: "Non avrei nessuna possibilità contro di lui. Però sarebbe bello (gareggiare, ndr) per divertimento. Perché no? Un giorno, se entrambi avremo tempo, si può fare qualcosa di carino".