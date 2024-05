Lione show, successo in rimonta contro il Lille di Fonseca

Mastica amaro il Lille dell'ex Roma Fonseca , che manca l'occasione di soffiare al Brest la terza posizione della Ligue 1 e perde con il punteggio di 4-3 contro il Lione dopo essere stato per due volte avanti. Allo Stade Pierre-Mauroy i padroni di casa vanno infatti al riposo sul 2-0 grazie ai gol di Diakite e Zhegrova , si fanno rimontare da Benrahma e Fofana ma a cinque minuti dal 90' si riportano in vantaggio ancora con Diakite . Ma non è finita.

Lille-Lione 3-4: cronaca, tabellino e statistiche

Lione, il sorpasso in extremis

Nei minuti finali, infatti, succede l'impensabile, con Lacazette (88') e Balde (92') che addirittura la ribaltano per il 4-3 finale e regalano i tre punti all'OL versione trasferta che torna prepotentemente in corsa per un posto in Europa.