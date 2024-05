Mbappé chiude l'avventura al Psg: l'annuncio via social è virale

Mbappé annuncia l'addio al Psg

Mbappé ha rivelato che "è il mio ultimo anno al Paris Saint-Germain, non rinnoverò e l'avventura finirà tra un paio di settimane. Domenica giocherò la mia ultima partita al Parco dei Principi. Provo un sacco di emozioni - ha continuato -, tanti anni in cui ho avuto l'occasione e l'onore di giocare per il più grande club francese che mi ha permesso di arrivare a questo punto". Il video è stato corredato dalla didascalia Merci.

I numeri di Mbappé con il Psg

Mbappé ha militato nel Psg per 7 stagioni, totalizzando più di 300 presenze in tutte le competizioni e 255 gol. Tra i trofei vinti ci sono 6 Ligue 1, 2 Coppe di Lega Francese, 3 Coppe di Francia e 4 Supercoppe. La grande assente nel palmares di Mbappé è la Champions League, mai vinta con il Psg.