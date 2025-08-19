Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Il Marsiglia: "Rabiot e Rowe in vendita, loro comportamento inaccettabile"

Il club francese annuncia con un comunicato ufficiale di aver messo i due calciatori sul mercato dopo la rissa della scorsa settimana
Il Marsiglia: "Rabiot e Rowe in vendita, loro comportamento inaccettabile"
2 min

L'Olympique di Marsiglia ha deciso di cedere Adrien Rabiot e Jonathan Rowe. Il club francese, in accordo con il tecnico Roberto De Zerbi, hanno preso questa decisione in seguito alla discussione tra l'ex centrocampista della Juve e il suo compagno Jonathan Rowe, avvenuta dopo il ko con il Rennes nella prima giornata della Ligue 1. Veronique Rabiot, madre e agente del centrocampista, ha confermato a RTL e all'Equipe la volontà del club di  cederlo.

Rabiot, la mancata convocazione e il futuro

Rabiot e Rowe oggi non hanno partecipato all'allenamento e non saranno convocati per la sfida di sabato prossimo contro il Paris Fc.  L'ex juventino ha la valigia pronta e a breve si trasferirà in un altro club. Rabiot potrebbe tornare in Italia: il centrocampista ha sempre avuto un forte legame con Massimiliano Allegri e non è da escludere che il Milan possa interessarsi a lui in vista del rush finale del mercato. 

Il comunicato ufficiale del Marsiglia: Rabiot e Rowe finiscono sul mercato

"L’Olympique Marsiglia - si legge nella nota ufficiale del club - annuncia che Adrien Rabiot e Jonathan Rowe sono stati inseriti nella lista dei trasferimenti del club. Questa decisione è stata presa a causa del comportamento inaccettabile negli spogliatoi dopo la partita contro lo Stade Rennais FC, in accordo con lo staff tecnico e in conformità con il codice di condotta interno del club. Il club ha comunicato la decisione a entrambi i giocatori lunedì”.

 

 

