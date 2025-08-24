Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Ligue 1: disastro Rennes, poker del Lorient. Giroud decide Lille-Monaco

I risultati della domenica della seconda giornata del campionato francese
Ligue 1: disastro Rennes, poker del Lorient. Giroud decide Lille-Monaco© Getty Images
2 min

La domenica di calcio in Ligue 1 si apre con il successo interno del Lorient contro il Rennes, orfano di Camara e Wooh all'alba della prima frazione di gioco. Doppia espulsione nel giro di 11 minuti per i rossoneri e vittoria per gli uomini di Olivier Pantaloni.

Ligue 1, il Rennes resta in nove dopo 11 minuti e perde contro il Lorient

Succede di tutto nei primi minuti di Lorient-Rennes, con gli ospiti che restano in nove uomini in apertura di match a causa delle espulsioni dirette di Camara, al 6', e Wooh, all'11'. Strada spianata, dunque, per i padroni di casa, che trovano il gol del vantaggio a ridosso dell'intervallo, andando a segno con Soumano, che finalizza l'assist vincente di Avom. Inizia la ripresa e il Lorient raddoppia con Tosin, per poi archiviare la pratica con Pagis e Le Bris.

Vincono Lens, Strasburgo e Tolosa. Giroud decide Lille-Monaco

Vince in trasferta, invece, il Lens: 2-1 sul Le Havre. Succede tutto nel primo tempo: Said (9') su rigore e Fofana (40') portano gli ospiti sul doppio vantaggio, Doucoure (45+3') accorcia, ma il risultato non cambia. Tre punti di 'corto muso' per lo Strasburgo contro il Nantes: decisiva la rete di Emegha (81'). Doppietta di Magri (52',65') per la vittoria del Tolosa sul Brest. Giroud decide l'ultimo match di giornata tra Lille e Monaco con un gol al 91'.

