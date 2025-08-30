Dopo il successo per 3-1 del Lens sul Brest nell'anticipo del venerdì, si sono giocati in Francia altri tre match valevoli per la 3ª giornata della Ligue 1. Ad aprire il sabato transalpino è stata la goleada del Lille in casa del Lorient, cui è seguito il primo successo in campionato del Nantes. Nel match serale, prova di forza del Psg a Tolosa.

Lille esagerato in casa del Lorient

Nonostante l'assenza per infortunio di Giroud, che aveva deciso il match con il Monaco, vola il Lille, che passa in casa del Lorient con un clamoroso 7-1. Allo Stade du Moustoir, c'è partita solamente per un tempo, perché la prima frazione si chiude incredibilmente senza reti. Nella ripresa la goleada della squadra di Genesio, con le doppiette di Igamane e di Fernandez-Pardo.

Lorient-Lille 1-7: tabellino, marcatori e statistiche

Primo successo per il Nantes

Dopo due sconfitte di misura consecutive, al debutto con il Psg ed in casa dello Strasburgo, prima gioia in campionato per il Nantes. Alla Beaujoire, infatti, la squadra del portoghese Luis Castro si impone a sua volta con il minimo scarto sull'Auxerre, che invece dopo l'esordio vincente con il Lorient è al secondo ko consecutivo. A decidere il match la rete all'8' di Mostafa Mohamed su assist di Guirassy.

Nantes-Auxerre 1-0: tabellino, marcatori e statistiche

Il Psg va di fretta, Tolosa travolto

Una passeggiata di salute per il Psg di Luis Enrique, che sbriga la pratica Tolosa in trenta minuti esatti, conquistando il terzo successo consecutivo in campionato. Match annichilito già dalle prime battute, con il tremendo uno-due assestato da Neves, al 7, e Barcola, al 9. Poi, poco prima del quarto d'ora la doppietta di Neves e, alla mezz'ora esatta, il poker calato da Dembelé. Nel finale del primo tempo il gol della bandiera dei padroni di casa, che poi poco prima dell'intervallo sbagliano due volte il rigore calciato e poi fatto ripetere, in entrambi i casi sventato da Chevalier. Nella ripresa doppietta per Dembelè, che stavolta segna dal dischetto, e tripletta per Neves, prima del ritorno del Tolosa, che nel finale rende meno umiliante il passivo.

Tolosa-Psg 3-6: tabellino, marcatori e statistiche