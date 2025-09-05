Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Luis Enrique, incidente in bicicletta: clavicola fratturata. Sarà necessaria un'operazione

Il tecnico del Psg trasportato subito al pronto soccorso dopo l'incidente. Il club parigino in una nota gli augura una pronta guarigione: "Pieno sostegno al nostro tecnico"
Luis Enrique, incidente in bicicletta: clavicola fratturata. Sarà necessaria un'operazione© EPA
1 min
L'allenatore del Psg, Luis Enrique sarà operato dopo la frattura della clavicola rimediata a seguito di una caduta in bicicletta. Dopo l'incidente il tecnico spagnolo è stato trasportato subito al pronto soccorso. Lo rende noto la società parigina, che "desidera esprimere il suo pieno sostegno a Luis Enrique e augurargli una pronta guarigione. Il club fornirà ulteriori informazioni a breve", si legge nella nota. Il club parigino non ha specificato per quanto tempo Luis Enrique sarà indisponibile. Il Psg tornerà in campo domenica 14 settembre contro il Lens, match valevole per la quarta giornata della Ligue 1.

