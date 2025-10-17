Chi è Joaquin Panichelli, il nuovo crack della Ligue1

PARIGI (Francia) - Si è preso il palcoscenico del Parco dei Principi e ha messo alle corde il Psg di Luis Enrique. Joaquin Panichelli è il giocatore del momento in Ligue1. L’attaccante argentino ha già attirato su di sé le attenzioni dei più grandi club europei. La sua doppietta ha consentito allo Strasburgo di tener testa ai campioni d’Europa: il 3-3 consente agli ospiti di restare in scia della squadra parigina - in vetta alla Ligue1 - mantenendo un solo punto di distacco. Quella realizzata a Parigi è la seconda doppietta consecutiva in campionato del centravanti dopo quella realizzata prima della sosta all’Angers.