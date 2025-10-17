Chi è Joaquin Panichelli, il nuovo crack della Ligue1
PARIGI (Francia) - Si è preso il palcoscenico del Parco dei Principi e ha messo alle corde il Psg di Luis Enrique. Joaquin Panichelli è il giocatore del momento in Ligue1. L’attaccante argentino ha già attirato su di sé le attenzioni dei più grandi club europei. La sua doppietta ha consentito allo Strasburgo di tener testa ai campioni d’Europa: il 3-3 consente agli ospiti di restare in scia della squadra parigina - in vetta alla Ligue1 - mantenendo un solo punto di distacco. Quella realizzata a Parigi è la seconda doppietta consecutiva in campionato del centravanti dopo quella realizzata prima della sosta all’Angers.
La scheda di Joaquin Panichelli
Joaquin Panichelli è nato a Cordoba il 7 ottobre 2002. Cresciuto nelle giovanili del Belgrano, si è trasferito prima nel Racing di Avellaneda, e successivamente al River Plate. Non ha mai esordito nel massimo campionato argentino, trovando immediatamente estimatori in Europa. Nel 2023 l’Alaves ha acquistato il centravanti sudamericano cedendolo successivamente in prestito al Mirandes. L’estate scorsa lo Strasburgo lo ha acquistato per 16 milioni di euro dall’Alaves. Nelle prime otto giornate della Ligue1, Joaquin Panichelli ha realizzato sette rete trascinando il Salisburgo al secondo posto a un solo punto dal Psg.