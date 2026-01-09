Paris FC, l’azzurro Koleosho è il primo acquisto invernale
PARIGI - Il Paris FC apre ufficialmente il suo mercato di gennaio con un colpo giovane e promettente: Luca Koleosho, attaccante italo-americano di 21 anni, è il primo innesto della sessione invernale. Il giocatore arriva dal Burnley in prestito con opzione di riscatto, come annunciato dal club francese.
La storia di Koleosho: ora va a Parigi
Cresciuto nel settore giovanile dell’Espanyol Barcellona, dove aveva iniziato la stagione in corso sempre in prestito, Koleosho è un esterno offensivo capace di agire su entrambe le fasce. Veloce, tecnico e già abituato al calcio internazionale, il classe 2004 è considerato un profilo ideale per il progetto del Paris FC. Nazionale italiano Under 21 e campione d’Europa Under 19 nel 2023 con la maglia azzurra, Koleosho porta qualità e imprevedibilità alla squadra parigina. "È un giocatore offensivo molto veloce e parla francese", ha sottolineato il direttore sportivo Marco Neppe nel presentarlo.