Paris FC, l’azzurro Koleosho è il primo acquisto invernale 

La storia di Koleosho: ora va a Parigi

Cresciuto nel settore giovanile dell’Espanyol Barcellona, dove aveva iniziato la stagione in corso sempre in prestito, Koleosho è un esterno offensivo capace di agire su entrambe le fasce. Veloce, tecnico e già abituato al calcio internazionale, il classe 2004 è considerato un profilo ideale per il progetto del Paris FC. Nazionale italiano Under 21 e campione d’Europa Under 19 nel 2023 con la maglia azzurra, Koleosho porta qualità e imprevedibilità alla squadra parigina. "È un giocatore offensivo molto veloce e parla francese", ha sottolineato il direttore sportivo Marco Neppe nel presentarlo.