Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 25 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Ligue 1, il Lione di Fonseca non molla la Champions© EPA

Ligue 1, il Lione di Fonseca non molla la Champions

L'Olympique dell'ex tecnico di Roma e Milan mostra la manita al Metz e resta al quarto posto, nella scia del Marsiglia. Respira il Nizza
1 min
TagsLigue 1lioneFonseca

Resta in scia il Lione di Paulo Fonseca, che nella domenica della 19ª giornata di Ligue 1 passa con un largo 5-2 sul campo del Metz e si conferma al quarto posto, a -2 dal Marsiglia di De Zerbi e ancora davanti al Lille. Grande protagonista Endrick, autore di una tripletta.

Il Nizza respira, bene il Tolosa

L'altro risultato più significativo della giornata è il netto successo del Nizza in casa del Nantes, che consente ai costieri di sfilarsi dalla zona calda della classifica, nella quale rimane il Pairs FC, che chiude in bianco con l'Angers. Da segnalare anche il successo corsaro del Tolosa, che sale al settimo posto dopo il 2-0 al Brest.

Nantes-Nizza 1-4: cronaca, tabellino e statistiche

Brest-Tolosa 0-2: cronaca, tabellino e statistiche

Metz-Lione 2-5: cronaca, tabellino e statistiche

Paris FC-Angers 0-0: cronaca, tabellino e statistiche

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Ligue 1

Da non perdere

Ligue 1, il calendarioLigue 1, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS