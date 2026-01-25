Ligue 1, il Lione di Fonseca non molla la Champions
Resta in scia il Lione di Paulo Fonseca, che nella domenica della 19ª giornata di Ligue 1 passa con un largo 5-2 sul campo del Metz e si conferma al quarto posto, a -2 dal Marsiglia di De Zerbi e ancora davanti al Lille. Grande protagonista Endrick, autore di una tripletta.
Il Nizza respira, bene il Tolosa
L'altro risultato più significativo della giornata è il netto successo del Nizza in casa del Nantes, che consente ai costieri di sfilarsi dalla zona calda della classifica, nella quale rimane il Pairs FC, che chiude in bianco con l'Angers. Da segnalare anche il successo corsaro del Tolosa, che sale al settimo posto dopo il 2-0 al Brest.
