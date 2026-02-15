Corriere dello Sport.it
domenica 15 febbraio 2026
Ligue 1, il Lione supera il Nizza 2-0 e rafforza il terzo posto© EPA

Ligue 1, il Lione supera il Nizza 2-0 e rafforza il terzo posto

Fonseca accorcia sul Psg e allunga sul Marsiglia. In coda vittorie pesanti per Le Havre e Auxerre, mentre il Lorient vede l'Europa
2 min
TagsLigue 1lioneFonseca

Nel posticipo della 22ª giornata di Ligue 1, il Lione di Paulo Fonseca non sbaglia e approfitta delle sconfitta del Psg e del pari del Marsiglia per accorciare sul secondo posto ed allungare sul quarto, superando per 2-0 il Nizza. La rete che cambia il match arriva un attimo prima dell'intervallo grazie all'ex Bayern Tolisso. Nel secondo tempo è Nartey al 65' a mettere in ghiaccio il risultato con il gol del raddoppio.

Lione-Nizza 2-0: cronaca, tabellino e statistiche

Il Lorient vede l'Europa, Le Havre e Auxerre colpi salvezza

Nei match del pomeriggio, successi importanti in chiave salvezza per il Le Havre, che supera 1-0 il Tolosa e si tira fuori dalla zona calda della classifica, e per l'Auxerre, che batte 3-1 il Metz in quello che era un vero e proprio spareggio per non retrocedere. Il Lorient, invece, piega per 2-0 l'Angers e agguanta Monaco e Strasburgo, accorciando le distanze dal sesto posto del Rennes.

Le Havre-Tolosa 2-1: cronaca, tabellino e statistiche

Metz-Auxerre 3-1; cronaca, tabellino e statistiche

Lorient-Angers 2-0: cronaca, tabellino e statistiche

Tutte le news di Ligue 1

